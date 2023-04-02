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Şoförü bıçakla rehin alıp, yolcu otobüsünü kaçırdı (2)

Şoförü bıçakla rehin alıp, yolcu otobüsünü kaçırdı (2)

Güncel Haberler

Hopa seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünü Samsun'dan geçtiği sırada rehin almasının ardından polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Feyyaz Kasap, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hopa seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünü Samsun'dan geçtiği sırada rehin almasının ardından polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Feyyaz Kasap, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Samsun Güncel Haberler

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