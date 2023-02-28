ŞOFÖRLÜK YAPTIĞI OTOBÜS, DEPREMDEN SONRA EVİ OLDU

Depremden sonra Antakya'nın Madenboyu Mahallesi'ne geçtiklerini anlatan 48 yaşındaki Hasan Akıncı, 17 yıldır halk otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi. Deprem anını felaket olarak ifade eden Akıncı, "Pazar günü nöbetçiydim yorgundum. Eve geldim normalde hep park alanı bulurum, o gece yoktu. Mahalleyi dolaştım, park yeri bulamadım yakıtım da yoktu. Yakıt aldım benzinlik yanında da park yeri bulamayınca evin 500 metre ilerisinde boş bir alana park ettim. Zaten arabayı mahalleye bıraksaydım, bütün binalar çöktüğü için pert olacaktı. Eve gelip uyudum, depremin sarsıntısıyla uyandım. Kıyamet gibiydi, evin odalarında çocukların peşine koştum. Hangisine yetişeceğime şaşırdım. Sallantı durduktan sonra çıkmak için aşağıya koştuk. Duvarlar patlamıştı her yer kırık cam ve fayanstı. Karanlıkta nereye bastığımızı bilemiyorduk, dışarı çıktık elimiz ayağımız kandı. Apartmanın çıkışındaki demir kapı, deprem nedeniyle sıkışmıştı açamadık. Komşular da oraya yığılmıştı. İkinci katın balkonundan sokağa atladım, kapıyı dışarıdan tekmeleyerek, açtım. Çok şükür komşuları ve ailemi sağ salim çıkardım" diye konuştu.

HER APARTMANDAN, KAPIDAN, PENCEREDEN YARDIM ÇIĞLIKLARI GELİYORDU

"ÇOK ZOR KİMSE BUNU YAŞAMASIN"

"OTOBÜSTE YAŞAYACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

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