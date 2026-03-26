Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ELAZIĞ'da belediye otobüsü şoförü Samet Babamir, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ Belediyesi'ne bağlı 10 numaralı Doğukent hattında görev yapan otobüs şoförü Samet Babamir, sefer sırasında bir yolcunun fenalaştığını fark etti. Yolcunun kalp krizi geçirdiğini düşünen Babamir, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirip, hastaneye yöneldi. Diğer sürücülerin de yol vermesiyle ilerleyen Babamir, yolcuyu kısa sürede hastanenin acil servisine ulaştırdı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan yolcunun kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
