Şoför; 'ekipleri 20-30 metre kala gördüm' dedi, otobüsün 307 metre fren izi tespit edildi (2)

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ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİGaziantep'te, geçen cumartesi günü meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Umut Ertek (23) yaşamını yitirdi.
ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Gaziantep'te, geçen cumartesi günü meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Umut Ertek (23) yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.KARDEŞİ DE KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kazada aynı aileden 12 yaşındaki Muhammed Ertek de hayatını kaybetmişti. Umut Ertek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel