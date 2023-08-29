Sodexo ve İhtiyaç Haritası, depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek oldu

Sodexo ve İhtiyaç Haritası'nın Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hayata geçirdiği Yanında Platformu, depremden etkilenen 400 üniversite öğrencisinin yemek ve gıda ihtiyacına destek oldu.

Sodexo ve İhtiyaç Haritası'nın Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hayata geçirdiği Yanında Platformu, depremden etkilenen 400 üniversite öğrencisinin yemek ve gıda ihtiyacına destek oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitim hayatlarının iyi koşullarda devam etmesinin önemine inanan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, İhtiyaç Haritası ile iş birliği yaparak Yanında Platformu'nu hayata geçirmişti.

Tüm ekosisteminin gücünü iyilik amacı ile bir araya getirmek üzere İhtiyaç Haritası'yla birlikte temellerini attığı Yanında Platformu'nun ilk projesinde Sodexo, depremden etkilenen öğrencilerin yemek ve gıda erişimi için bir farkındalık yaratma ve dayanışma başlatma hedefiyle yola çıktı.

İhtiyaç Haritası aracılığıyla, depremden etkilenen üniversite öğrencilerine, 3 ay boyunca aylık 1300 TL tutarında yemek ve gıda desteği sağlamayı hedefleyen Sodexo, projenin dördüncü ayında 400 öğrenciye destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, depremin üzerinden aylar geçse bile acının ilk günkü gibi derin ve taze olduğunu belirterek, "Sodexo olarak, depremin yarattığı bu acıyı hafifletmek için imkanlarımızı ve kurumsal yetkinliklerimizi seferber ederek yola çıktık ve proje ortağımız İhtiyaç Haritası'yla birlikte Yanında Platformu'nu geliştirdik. Mobil yemek kartlarımızdan deprem bölgesindeki öğrencilerimizin de faydalanmasını sağladığımız projemiz kapsamında 400 öğrencimiz yemek ve gıda desteğinden faydalandı. Yeni dönemde de tüm ekosistemimizi üniversiteli öğrencilerinin yanında olmak için destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital yetkinliklerini toplumsal faydaya dönüştürüyor

Sodexo'nun güçlü dijital alt yapısını ve Türkiye'ye yayılan geniş ağını toplumun faydasına yönelik alanlarda kullanmayı önceliklendirdiklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Sodexo olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerin temelinde ekosistemimizin gücünü toplumsal faydaya dönüştürerek sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarımızla topluma ve çevreye sağladığımız katkıyı maksimize etmek yer alıyor. Bu anlamda, bu yıl hayata geçirdiğimiz Yanında Platformu en önemli sosyal sorumluluk projemiz olarak odak noktamızda yer alıyor. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte dijital yetkinliklerimizle sosyal fayda konusunda tecrübelerimizi birleştireceğimiz toplumsal yatırım programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."