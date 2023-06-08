Societe Generale, Afrika'daki 4 ülkesindeki iştiraklerini satıyor

Fransız bankası Societe Generale, Afrika'nın 4 ülkesindeki iştiraklerini satmak için Afrika merkezli iki bankacılık grubu ile anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Bankanın Kongo, Ekvator Ginesi, Moritanya ve Çad'daki tüm faaliyetlerinin Vista ve Coris'e devredilmesi için anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmaların finansal ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Kategori: Ekonomi

Fransız bankası Societe Generale, Afrika'nın 4 ülkesindeki iştiraklerini satmak için Afrika merkezli iki bankacılık grubu ile anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Societe Generale'den yapılan açıklamada, bankanın Kongo, Ekvator Ginesi, Moritanya ve Çad'daki tüm faaliyetlerinin Vista ve Coris'e devredilmesi için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaların finansal ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, anlaşmaların; Societe Generale Congo, Societe Generale de Banques en Guinee Equatoriale, Societe Generale Mauritanie ve Societe Generale Tchad'daki tüm müşteri portföylerini ve çalışanların devralınmasını da kapsadığı bildirildi.

Societe Generale'nin Kongo ve Ekvator Ginesi'ndeki yan kuruluşlarının Vista Group'a, Moritanya ve Çad'dakilerin ise Coris Group'a satılacağı belirtilen açıklamada, anlaşmaların 2023'ün sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca Fransız bankasının, Tunus'taki yan kuruluşu Union Internationale de Banques'taki (UIB) yüzde 52,34'lük hissesi için de stratejik inceleme başlattığı bildirildi.

Söz konusu satış anlaşmasının, Societe Generale'nin yeni Üst Yöneticisi (CEO) Slawomir Krupa'nın mayısta "en önemli önceliklerinden birinin bankanın sermayesini artırmak olduğunu" açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekti.