Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı, Bir Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Oldu
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen 56 yaşındaki S.E, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından kayıp olarak bildirilen S.E, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hareketsiz bulundu.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Beğendik Mahallesi Durlar Sokak'taki bağ evine gelen 56 yaşındaki S.E'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler, S.E'yi hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
S.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel