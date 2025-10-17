Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki Necati H. hayatını kaybetti, eşi G.H. hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak'ta müstakil evde oturan Necati H. (67) ile eşi G.H. (67), sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necati H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
G.H. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel