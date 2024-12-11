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Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Bayram Önal, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Komşuları tarafından haber verilen sağlık ekipleri, Önal'ı evinde hareketsiz buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 263 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Bayram Önal'dan (68) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Önal'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede, Önal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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