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Sobadan Sızan Gazdan 5 Kişilik Aile Zehirlendi

Sobadan Sızan Gazdan 5 Kişilik Aile Zehirlendi
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Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişilik aile, hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yaşayan Melek G. (35) ve eşi Mesut G'ye (42) ulaşamayan komşuları çiftin kapısını çaldı.

Mesut G'nin kapıyı yarı baygın halde açması üzerine eve giren komşular, Mesut G'nin eşinin ve çocuklarının baygın olduğunu görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen karı koca ve çocukları Hazal G. (7), Osman G. (5), ve Elif G. (11) İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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