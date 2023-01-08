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Sobadan sızan gaz can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

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Sobadan sızan gaz can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN merkeze bağlı Suçeken köyünde evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Baldak (87) hayatını kaybetti, eşi Remziye Baldak (85) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

BATMAN merkeze bağlı Suçeken köyünde evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Baldak (87) hayatını kaybetti, eşi Remziye Baldak (85) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Suçeken köyünde yaşayan Remziye ve Mahmut Baldak çiftçi, iddiaya göre ısınmak için dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde çiftten haber alamayan yakınları eve geldi. Mahmut Baldak ve Remziye Baldak'ı hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çiftten Mahmut Baldak, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Remziye Baldak'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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