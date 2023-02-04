SOBADAN SIÇRAYAN KIVILCIMLAR PREFABRİK EVİ YAKTI
Güncel Haberler
DÜZCE'de, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında prefabrik ev yandı.
DÜZCE'de, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında prefabrik ev yandı.
Olay saat 12.30 sıralarında Beyciler Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çolakoğlu (60) tek başına kaldığı prefabrik evde sobayı yakarak işleri için şehir merkezine gitti. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıların tutuşmasına neden oldu. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel