SOBA BACASINDAN ÇIKAN YANGIN 1 EVİ KÜL ETTİ Güncel Haberler ERZURUM'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kumaşkaya Mahallesi'nde İsmet Çoruh'a ait ev, soba bacasından sıçrayan kıvılcımlarla yandı. ERZURUM'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kumaşkaya Mahallesi'nde İsmet Çoruh'a ait ev, soba bacasından sıçrayan kıvılcımlarla yandı. Yangın, dün akşam saatlerinde Kumaşkaya Mahallesi'ndeki İsmet Çoruh'a ait evde çıktı. Soba bacasından sıçrayan alevlerle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, hemen yandaki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında İsmet Çoruh'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, bir evin çatısında hasar oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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