Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk oyuncu telefonu belli oldu! - Haberler

Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından Qualcomm, bir süre önce Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini duyurdu. Selefine kıyasla ciddi iyileştirmelerle gelen işlemciden güç alacak akıllı telefonlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle gelecek ilk oyuncu telefonu

Son yıllarda oyun odaklı akıllı telefonların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Günden güne gelişen mobil oyun pazarı, artık PC ve konsolları aratmıyor. Bu konseptle çıkan modeller de üst düzey teknik özelliklere sahip oluyor.

Telefonunuzun performansını uçuracak Snapdragon 8 Plus Gen 1 tanıtıldı!

Oyuncu telefonlarıyla öne çıkan şirketlerden birisi de ASUS. ROG Phone modelleriyle üst sıralara oynayan üretici, Qualcomm'un etkinliğinin ardından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Şirket, ROG Global Twitter hesabından ROG Phone 6'nın Snapdragon 8 Plus Gen 1'le gelecek ilk oyuncu telefonu olacağını duyurdu. Ancak modelle ilgili başka bir ayrıntı vermedi.

Get ready! The 1st gaming phone with Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 is coming SOON#ROGPHONE6 #ForThoseWhoDare pic.twitter.com/jax1XbDcA5 — ROG Global (@ASUS_ROG) May 20, 2022

İşlemci, yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda selefine göre yüzde 15 daha verimli çalışıyor. Watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

İşlemci; bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Bunun dışında realme de beklenen hamleyi yaptı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Sky Li, Twitter'dan Realme GT 2 Master Explorer Edition'ın söz konusu işlemciden güç alacağını duyurdu. Ancak bu cihazın global sürümünün gelmeme ihtimali de var. Zira selefi sadece Çin'de satışa sunulmuştu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yonga seti beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel