Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk katlanabilir telefon ortaya çıktı! - Haberler

Mobil işlemci sektörünün enlerinden Qualcomm, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini vitrine çıkardı. Selefine kıyasla ciddi iyileştirmelerle gelen işlemciden güç alacak ilk modeller de belirli aralıklarla ortaya çıkmaya başladı.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile gelecek ilk katlanabilir telefon

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1'in tanıtılmasıyla akıllı telefon üreticileri arasında kıyasıya bir rekabet başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 1'i kullanan ilk şirket olmak için Xiaomi ile Motorola arasında büyük bir rekabet yaşanmış ve kazanan Moto Edge X30 modeliyle Motorola olmuştu.

Telefonunuzun performansını uçuracak Snapdragon 8 Plus Gen 1 tanıtıldı!

Bu yıl da benzer bir durum söz konusu ve işlemciden güç alacak ilk telefonlar belli olmaya başladı. Son olarak Motorola, Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan yaptığı paylaşımla yakında tanıtılması beklenen Razr 3 modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1'la geleceğini duyurdu.

Motorola Razr 3'ün tanıtılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak iddialar, temmuz ayında vitrine çıkacağı yönünde. Bu da piyasaya sürülmesi halinde kendisini söz konusu yonga setinden güç alan ilk katlanabilir telefon yapabilir.

İşlemci; selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Bunun dışında bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işlemci, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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