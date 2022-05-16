Snapdragon 8 Gen 1+ ve 7 Gen 1 çıkış tarihi belli oldu! - Haberler

Mobil işlemci pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Bu alanda öne çıkan Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler, çok yakında yeni ürünlerini vitrine çıkararak akıllı telefonları daha da güçlü hale getirmek için geri sayıma geçti. Son olarak Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga setlerinin çıkış tarihi için beklenen açıklamayı yaptı.

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Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 7 Gen 1 çıkış tarihi

Qualcomm, geçtiğimiz saatlerde 20 Mayıs'ta Çin'de bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hangi ürünlerin geleceğini birinci ağızdan açıklamayan üretici, yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga setlerini piyasaya sürecek.

Bugüne dek ortaya çıkan tüm iddialar, iki işlemcinin de mayıs ayı içerisinde tanıtılacağı yönündeydi. Bunun aksi yönündeki tek sızıntı, Digital Chat Station'ın Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle bileşenlerin 2022 yılının ikinci yarısına ertelendiği söylemiydi.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+; selefinde olduğu gibi 4 nm üretim sürecinden geçecek. Aynı zamanda 2.99 GHz hızlarında çalışan ve Cortex X2, Cortex A710 ve Cortex A510'dan oluşan bir süper, üç performans ve dört verimlilik çekirdeklerine ev sahipliği yapacak.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemcide sırasıyla 2.3 GHz ve 1.8 GHz hızlarında çalışan dört adet ARM Cortex-A710 ve dört adet ARM Cortex-A510 çekirdekleri kullanılacak. Grafik tarafında ise Adreno 662 birimi karşımıza çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm, yeni işlemcileriyle beğenileri kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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