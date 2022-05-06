Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi!

İşlemci dünyasının en büyük üreticilerinden birisi olan Qualcomm, sektöre damga vuran koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz yılı büyük bir gelir ile kapatmıştı. Birçok kişi tarafından akıllı telefon alanında en iyisi olarak görülen Snapdragon 8 Gen 1 ile adından söz ettiren şirket, serinin yeni ismi için hazırlıklarını hızlandırdı.

Qualcomm'dan bilgisayar işlemcisi geliyor! Tarih verildi

Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısında geliyor

Qualcomm, köklü bir değişikliğe giderek Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setinde Samsung yerine TSMC'nin 4nm yongasını kullanmayı düşünüyor. İlk olarak Mayıs ayında piyasaya çıkacağı ve Haziran ayında ilk görevini almaya başlayacağı söylenmişti. Ancak görünüşe göre planlar ötelendi.

Akıllı telefon dünyasındaki sızıntı bilgileriyle adından söz ettiren Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısında geliyor. Kaynak, bu ertelemenin nedenini koronavirüs olarak tanımladı. Öyle ki tüm dünyada etkisini azaltmış gibi görünse de geçtiğimiz ay Çin'de vakalar artmış, birçok fabrikanın da kapanmasına neden olmuştu.

Bilindiği üzere Çin, salgının ilk çıktığı yer olarak "sıfır-covid" politikasını yürütüyor. Bu politika, Qualcomm gibi birçok önemli teknoloji şirketini de olumsuz etkilemiş durumda. Zira iPhone Şehri olarak da bilinen ve Apple üretiminin büyük bir payını oluşturan Zhengzhou, salgın nedeniyle süresiz olarak kapanmaya gitmişti.

Daha önce de Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin üretiminin bir bölümünün TSMC tarafından gerçekleştirileceği söylenmişti. Ancak bunun nedeninin küresel çip krizinden kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1+ ismi ile önümüzdeki aylarda çıkması beklenen ürünün üretimi için TSMC ile anlaştı. Öte yandan işlemcinin kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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