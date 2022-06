Snapchat'te ücretli üyelik dönemi: Snapchat Plus geliyor!

2011 yılından bu yana hayatımızda olan Snapchat, rakiplerine karşı elini güçlü tutma niyetinde. Uygulamaya çeşitli yenilikler getiren şirket yakın zamanda da ücretli bir üyelik sistemi getirmeye hazırlanıyor. Snapchat ücretli abonelik sistemi ile kullanıcılarına yeni özelliklere erken erişim imkanı sağlayacak.

Snapchat Plus birçok ayrıcalık sunacak

Snapchat, yeni bir abonelik hizmeti olan Snapchat Plus'ın erken aşama testlerini yapmaya başladıklarını açıkladı. Görünüşe göre Snapchat Plus ile kullanıcılar diğer abonelerin sahip olmadığı bir takım özelliklere kavuşacak. Bunun yanı sıra abone olan kullanıcılar bazı özelliklere çok daha erken ulaşabilecek.

Snapchat'ten etkileşimi artıracak adım: Paylaşılan Hikayeler

Snapchat Plus kullanıcıları bir arkadaşını "#1 BFF" [best friends forever (sonsuza kadar en iyi arkadaşlar)] olarak etiketleyebilecek. Plus kullanıcıları ayrıca profillerinde bir rozet taşıyacaklar. Kullanıcılar bunun yanı sıra izin verdiği takdirde arkadaşlarının konumlarını son 24 saat içinde görme olanağına sahip olacaklar.

Here's how the #Snapchat+ badge will appear in the profile ???? pic.twitter.com/S5zrjZmVWH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

Snapchat Plus'un ayrıcalıkları arasında hikayelerin kimler tarafından kaç kere izlendiğini öğrenmek de yer alıyor. Bu özellik özellikle bazı kullanıcılar için oludukça dikkat çekici olabilir. Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığına göre Snapchat Plus aboneliği aylık 4.59 euro ya da yıllık 45.99 euro olacak.

Sosyal medya şirketlerinin son dönemde başlattığı ücretli abonelik sistemleri gittikçe yaygınlaşacak gibi görünüyor. Twitter Blue isimli abonelik sistemi 3 dolarlık aylık ücret ile ABD'de sunulmaya başladı. Son olarak Telegram da bir premium abonelik sistemi başlatacağını duyurumuştu.

Snapchat'in ücretli üyelik sistemi ise şimdilik test aşamasının başında görünüyor. Bu sisteminin özellikleri ve fiyatı ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir. Peki siz Snapchat Plus ve üyelik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

