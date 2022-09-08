Snapchat eleştirilerin ardından Yeni Zelanda yerlilerine ait dövmelerin filtresini kaldırdı Güncel Haberler Sosyal medya platformu Snapchat, Yeni Zelanda'nın yerli Maori topluluğunun geleneksel dövmelerinden oluşan fotoğraf filtresini kaldırdı. Sosyal medya platformu Snapchat, Yeni Zelanda'nın yerli Maori topluluğunun geleneksel dövmelerinden oluşan fotoğraf filtresini kaldırdı. BBC'nin haberine göre, Snapchat, Maori'lerin, kültürlerini yansıtan dövmelerin filtre olarak kullanılmasına tepki göstermesi üzerine, söz konusu filtreyi kullanımdan kaldırmaya karar verdi. Şirketten yapılan açıklamada, filtrenin platformlarından kaldırıldığı doğrulandı. Açıklamada, "Topluluğumuz tarafından üretilen filtrelerin, kapsayıcı ve topluluk stratejilerimize uygun olmasını teşvik ediyoruz. Küçümseyen, karalayan veya ayrımcılığa teşvik eden içerikleri yasakladığımız açıktır." ifadesi kullanıldı. Yüz dövmeleri yüzyıllardır Maori kültürünün bir parçasını oluşturuyor. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Yeni Zelanda Snapchat Güncel Haberler

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