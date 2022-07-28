SMO mensupları 'silahlı çatışma hukuku ve insancıl hukuk' eğitimlerine katıldı

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarına verilen eğitimlerde uluslararası insancıl hukuk, iç silahlı çatışmalar ve insancıl hukuk ile savaş hukukuna göre sorumluluk ve savaş suçları gibi başlıklar ele alındı.

Suriye Geçici Hükümeti ve ORSAM iş birliğinde SMO üyelerine verilen uluslararası insancıl hukuk kurallarına ilişkin eğitimler, sertifika töreniyle tamamlandı.

Katılımcılara, uluslararası insancıl hukuk, iç silahlı çatışmalar ve insancıl hukuk ile savaş hukukuna göre sorumluluk ve savaş suçları başlıklarında, konusunda uzman akademisyenler tarafından eğitimler verildi.

Türkiye ve Suriye'de verilen eğitimler 4 gün sürdü.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde düzenlenen törene katılan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, kapanış konuşmasında, uluslararası insancıl hukuk eğitimi programının terörden arındırılan bölgelerde istikrar ve düzenin sağlanması çabalarına önemli katkı sunacağını belirtti.

Orhan, SMO denetimindeki bölgelerin Suriye'nin geri kalan alanlarındaki yönetim modelleri ile kıyaslandığında örnek oluşturduğunu ve bu eğitim programı ile SMO bölgelerindeki hukuk düzeninin tam anlamıyla sistematikleşmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Eğitimler sürecek

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hammade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimler, SMO komutanlarına yönelik düzenlendi, savaş hukuku ve uluslararası hukuk hakkında verildi." dedi.

Hammade, eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini kaydederek, destek verenlere teşekkür etti.