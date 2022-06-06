SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor - Haberler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin harekat sinyali verdiği Suriye'nin Tel Rıfat kırsalındaki PKK/ Ypg'li teröristler, taciz ve saldırılarına devam ediyor. Askeri havaalanının da bulunduğu Minnag ve Ayn Dakna bölgesinden yapılan saldırılar, harekat için teyakkuzda bekleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ağır silahlarla verilen karşılıkla püskürtüldü.

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan teröristlerin kontrolündeki kentler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlarla güvenli hale getirildi. Türkiye sınırından uzaklaşmalarına rağmen terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve Münbiç kentlerindeki denetimini sürdürüyor. Her iki kentin kırsalındaki bölgelerde bulunan teröristler, zaman zaman Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan mevzilerinden saldırılar düzenliyor.

Cephe hattında konuşlu SMO askerlerinin komutanı Abu Ali Adduno, teröristlerin sık sık kendilerine yönelik saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırılara anında karşılık verdiklerini anlatan Adduno, "Biz bu saldırıların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu saldırıların sona ermesi, bölgenin tamamen güvenli hale gelmesi ve teröristlerden arındırılması ile mümkün. Bunun yolu da askeri harekattan geçiyor. Türkiye'nin buralara yönelik yeni harekatını destekliyoruz ve göreve hazırız. Bir an önce harekatın başlaması ve bölgenin özgürleşmesi için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.