Belkofleks Ambalaj Sanayi ve Ticaret'e yeni yatırım

SME Fund TR danışmanlığındaki Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. SME Fund TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Belkofleks Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine bir yatırım gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Fon, Belkofleks'in azınlık hisselerini bünyesine katarak şirketin bölgesel büyüme hedeflerine ortak olmayı amaçlıyor.

Gebze'de yer alan 10 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteren Belkofleks, artan yurtiçi pazar payı ve ihracatı ile konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. SME Fund TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Belkofleks Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu yatırımla üretim kapasitesinin artırılmasını, yeni ürün kategorilerinin geliştirilmesini ve Belkofleks'in küresel ayak izinin genişletilmesini hedefleniyor. Mevcut durumda Avrupa ve MENA bölgesine ihracat gerçekleştiren Belkofleks, yeni sermaye yapısıyla Körfez ülkelerine yönelik stratejik büyüme hamlelerini hızlandırmayı amaçlıyor.

'BU ORTAKLIĞI BAŞLATMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ'

Konuyla ilgili konuşan Belkofleks Kurucusu ve CEO'su Levent Ersöz, "Şirketimizin potansiyeline inanan SME Fund TR ile bu ortaklığı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yerel bir liderden bölgesel bir üretim üssüne dönüşme vizyonumuzda bu yatırım, kurumsal yapımızı pekiştirmek adına kritik bir adımdır. Yeni kaynaklarımızı makine parkurumuzu genişletmek ve uluslararası operasyonlarımızı destekleyecek organizasyonel gücü oluşturmak için kullanacağız" dedi.

SME Fund TR Yönetici Direktörü Oğuz Öner ise yatırımla ilgili, "SME Fund TR olarak misyonumuz, Türkiye'nin KOBİ segmentindeki katma değerli üretime odaklı şirketlerin büyüme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra onlara her türlü stratejik desteği sağlamaktır. Ambalaj sektörünün büyüme potansiyeli en yüksek segmentinde faaliyet gösteren Belkofleks, son beş yılda satışlarını altı kat artırarak olağanüstü bir başarı hikayesi yazmıştır. Levent Ersöz liderliğindeki yetenekli ekibin, bizlerin de desteği ile bölgesel ve küresel hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.