SMA'lı Onur bebeğin annesi: Evladım 'Beni kurtarın' der gibi bakıyor

ANTALYA'da 7 aylık Onur Andariman'a, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada 1 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) teşhisi konuldu. Solunum cihazına bağlı, midesinden hortumla beslenen Onur'un annesi Sultan Andariman (23), "Her gün kas kaybı yaşıyor. Oysa kaybedecek 1 dakikası bile yok. Evladım gözlerimize 'Beni kurtarın' der gibi bakıyor. Ağlamaları bile sessiz. Maalesef kampanyada yüzde 1'e ulaşabildik" dedi.

Antalya'da 7 ay önce dünyaya gelen, doğumundan 20 gün sonra koronavirüse yakalanan Onur Andariman, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada solunum sıkıntısı çeken Onur bebek, entübe edildi. Solunum kaslarındaki anormallik nedeniyle birçok tarama testinden geçen Onur bebeğe, 1 aylıkken SMA Tip1 teşhisi koyuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açılan Onur bebek, midesine hortum takılarak beslenmeye başladı. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Onur bebek, iyileşmesi üzerine evine gönderildi. Eve gittikten 3-4 gün sonra kalbi duran Onur bebeği, annesi Sultan Andariman kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Evde solunum cihazına bağlı yaşayan Onur bebek için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar Onur bebeğin tedavisi için gerekli paranın sadece yüzde 1'lik kısmı toplanabildi.

Onur'un hurdacılık yapan babası Emrah Andariman (27) ise "Her anne ve babanın istediği gibi oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Her babanın olduğu gibi benim de oğlumla hayalim var. Onur benim ikinci çocuğum ve ilk erkek evladım. Çok şükür bir kızımız var ama ilk erkek sevgisini yaşayamadan hastalığını öğrendik. 7 aydır bu hastalıkla uğraşıyoruz. Oğlumun kampanyası çok yavaş ilerliyor. Bizden sonra başlayan diğer çocukların kampanyaları şu an yüzde 50-60'a gelmişken benim çocuğumun kampanyası yüzde 2 bile olmadı. Bu yüzden destek bekliyoruz. Bir an önce oğluma istediğim ayakkabıyı giydirebilmek gibi kendi çocukluğumda yapamadığım şeyleri ona yaşatmak istiyorum. Okusun, devletine milletine yararlı bir insan olmasını istiyorum" dedi.