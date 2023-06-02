SMA'LI MEHMET İÇİN KERMES

Antalya'nın Serik ilçesinde SMA Tip 1 hastası 15 aylık Mehmet Eren Atak'ın tedavisi için kermes düzenlendi.

Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki kermeste, hayırseverlerden temin edilen tekstil, gıda ve yöresel yiyecekler ile ev kadınlarının yaptıkları ürünler, gönüllüler tarafından satışa sunuldu. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Mehmet Eren bebeğin tedavisinde kullanılacağı belirtildi. Mehmet Eren bebek için ayrıca Antalya Valiliği izniyle bağış kampanyası başlatıldığı, bebeğin tedavi giderinin yüzde 80'lik bölümünün bu kampanya sayesinde toplandığı öğrenildi.

Mehmet Eren bebeğin babası Bayram Atak, Mehmet Eren bizim tek evladımız. İlk göz ağrımız. 20 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendik. Şu anda 15 aylık oldu. Oğlumun yurt dışında tedavi olabilmesi için kampanya düzenliyoruz. Bu kampanya kapsamında tedavi masraflarının yüzde 80'ine yakınını toparladık. Son destekleri bekliyoruz. Bugün Serik'te kermes düzenlendi. Bizlere katkı sağlayan kaymakam ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çok az bir zamanı kaldı. İnşallah kampanya sonucunda oğlum ilacına ve tedavisine kavuşacak. Dubai'den tedavi için aldığımız bir teklif var. Şu anda döviz kurlarına göre tedavi masrafı 42 milyon lira civarında. Şu anda topladığımız miktar 30 milyon liraya yaklaştı. Kalan miktarı toparlamaya çalışıyoruz. Herkesi kermesimize bekliyoruz. En azından katılamasak bile bir paylaşım yaparsanız bu kampanyamızın yürümesine çok büyük bir vesile olursunuz dedi.