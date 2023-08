Sma'lı Çocukların Aileleri Sağlık Bakanlığı Önünde Aylardır Ulaşamadıkları Spinraza İlacı İçin Çağrı Yaptı: "Bakanın Açıklamalarında Her Şey Güllük...

Spinal müsküler atrofi (SMA) hastalarının aileleri, hastalığın tedavisinde kullanılan Spinraza isimli ilaca yaklaşık 3 aydır ulaşamadıklarını belirterek ilaç temini için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Ahmet Durmuş, 6 aylık olan çocuğunun sadece 1 doz ilaç alabildiğini ifade ederek “Oğlum bana diyor ki ‘Baba benim kardeşim yaşayacak mı, iyileşecek mi?’ Diyemiyorum ki oğlum ilacını alamıyor, bakanlık ilacını veremiyor. Bakanın yaptığı açıklamalarda zaten her şey güllük gülistanlık, SMA hastaları için yeni hastane kuruluyor ama yok sadece bunlar sözde kalıyor” dedi. Hem Spinraza’nın temininin hem de gen tedavisinde kullanılan Zolgensma isimli ilacın Türkiye gelmesini istediğini ifade eden baba da “Dövizle yarışıyoruz biz; bir yüzdelik atlayabilmemiz için 500 milyar (bin) para toplamamız gerekiyor. 9 aylık valilik kampanyasında sadece yüzde 5 dilimine gelebildim bu döviz kurundan dolayı. Kampanyaya başlarken sadece 32 milyon değerindeydi şu an ise 500 milyon değerinde oldu. Bu da bizim ilacı almamızı bir nevi imkansızlaştırdı” diye konuştu.

Haber : MERVE GÜVEN – Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Kaslarda küçülmeye yol açan bir grup genetik hastalık olan Spinal müsküler atrofi (SMA) hastalarının aileleri, dün Sağlık Bakanlığı önüne gelerek son aylarda ulaşamadıklarını savundukları, geri ödeme kapsamındaki Spinraza isimli ilaç için eylem yaptı. Çeşitli illerden gelen SMA hastası çocukların babaları, evlatlarının gerekli ilaç dozlarını alamadığı için her gün ölüme biraz daha yaklaştığını söyleyerek Sağlık Bakanlığı'na bir an önce ilaç temini için çağrı yaptı.

Aileler taleplerini ve yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na şu cümlelerle anlattı:

GAZİANTEP'TEN GELEN 20 AYLIK SMA TİP1 HASTASI KIZI OLAN İBRAHİM HALİL KÜREK: Geç tanı aldı çünkü Elif Nevra doğduğunda ülkemizde hala topuk kanından teşhis yoktu, 1 yaş doğum gününde tanısını aldı. Daha sonra Spinraza ilacına başladık ve beşinci dozunu alması gerekirken şu an hala alamadı. Şu an tek bir amacımız var; Spinzara ilacının bir an önce devletimiz tarafından karşılanması. 1 ay önce alması gerekiyordu, şu an evlatlarımızın aldığı hiçbir ilaç yok tamamen ölüme terk edilmiş durumdalar. Elif Nevra o ilacı almadığı sürece kasları daha hızlı erimeye başlıyor ve adım adım maalesef ölüme doğru gidiyor. Normalde SGK kapsamında olan bir ilaç ama hala ilacımız gelmedi. 24 Nisan'da bir bağış kampanyası başlattık, şu an yüzde 9'da çünkü döviz kurundan dolayı toplayacağımız meblağ yükseliyor o yüzden kampanya süreci çok ağır ilerliyor. Biz evlatlarımızı yaşatmak için buraya geldik, başka bir amacımız yok.

SMA TİP2 HASTASI ÇOCUĞU OLAN VE KONYA'DAN GELEN RIDVAN GÖKÇAY: 20 günlükken tanı aldı çocuğum ama 6 aylık olduğu için daha bir tane doz ilacını alamadık. Karşılandığı söyleniyor ama benim çocuğuma bir doz dahi verilmedi. Karşılanan denilen Spinraza ilacını biz gerçekten çok istiyoruz, kas erimelerini yavaşlatan bir ilaç. Bakanımızın karşılandı dediği Spinraza ilacı yaklaşık 3-4 aydır hiç verilmedi. Şu anda iyi ama yattığı zaman sabaha nasıl kalkacağını hepimiz merak ediyoruz. Çocuklarımızın zamanı çok önemli bizler için. Ödeme kapsamına alınan ilacımızı istiyoruz biz sadece, evlatlarımıza verilsin istiyoruz.

ANKARA HAYMANA'DAN GELEN AHMET DURMUŞ: Kendinizi benim yerime koyun sadece, benim oğlum bana geliyor diyor ki 'Baba benim kardeşim yaşayacak mı, iyileşecek mi?' Diyemiyorum ki oğlum ilacını alamıyor, bakanlık ilacını veremiyor. Bunlar zaten ilacı alamadı mı en fazla 2 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. 6 aylık ve daha bir doz aldı, yükleme dozlarını alamadı. Bakanın yaptığı açıklamalarda zaten her şey güllük gülistanlık, SMA hastaları için yeni hastane kuruluyor ama yok sadece bunlar sözde kalıyor.

SMA TİP1 HASTASI ÇOCUĞU OLAN SAVAŞ İSİMLİ BABA: 6. Dozumuzu aldık, bunun sürekli olmasını en azıdan yurtdışına gidebilmemiz için, Zolgensma ilacını alabilmemiz için daha etkili olabilmesi için bu ilacın sürekli burada olması, çocuklarımıza vurulmasını istiyoruz. Her insanın yaşama hakkı olduğu gibi çocuklarımızın da yaşama hakkı vardır. Benim 2 evladım daha var, onlar gelip bana dediği zaman 'Baba benim kardeşim ne olacak? Ölecek mi?' diyor. Ölecek dediği kelime zaten bizi bitiriyor, biz bunu yaşamak istemiyoruz. Bakanımızdan istiyoruz ki bu ilaçların derhal Türkiye'ye gelmesini. Dövizle yarışıyoruz biz; bir yüzdelik atlayabilmemiz için 500 milyar (bin) para toplamamız gerekiyor. 9 aylık valilik kampanyasında sadece yüzde 5 dilimine gelebildim bu döviz kurundan dolayı. Kampanyaya başlarken sadece 32 milyon değerindeydi şu an ise 500 milyon değerinde oldu. Bu da bizim ilacı almamızı bir nevi imkansızlaştırdı. Bakanımızdan ve devletimizden bu ilacın da Türkiye'ye gelmesi, diğer ülkeler gibi kendi ilaçlarımızı karşılamak istiyoruz.

TEKİRDAĞ VELİMEŞE'DEN GELEN BABA: Çocuğuma 1 haftalıkken SMA teşhisi konuldu, şu an 9 aylık oldu, gözlerimizin önünde eriyor. Bir an önce Spilanza'nın ülkemize gelmesini istiyoruz. Evlatlarını kaybetme korkusuyla yaşayan babalarız, lütfen sesimizi duysunlar.

SMA HASTASI OĞLUNUN MİDEDEN BESLENDİĞİNİ VURGULAYAN KENAN YILDIRIM: Eğer o ilaç SSK tarafından veriliyorsa Sağlık Bakanlığımızın bu ilacın tüm çocuklara şartsız bir şekilde verilmesi lazım. Maalesef oğlum 4 aydır almıyor. Oğlum 28 aylık, beslenme şekli mideden ağızdan hiçbir şekilde hiçbir şey almıyor. Bu haberi gören herkes bir empati kursun, bu çocukları kendi evlatlarının yerine koyarak destek olmalarını istiyorum.

ÇOCUĞUNUN HENÜZ 2. DOZ İLACINI ALABİLDİĞİNİ KAYDEDEN MURAT KURTYEMEZ: Normalde yükleme dozlarının 2 ayda bitmesi lazım benim çocuğum şu anda ikinci dozu aldı, hatta Kurban Bayramı'ndan sonra üçüncü dozu alırız diyorduk daha onu bile alamadık. Bakanımız diyor çocuklarımız artık yurtdışına gitmeyecek, gen tedavisini burada uygulayacağız diyor ama hiçbirinden bir ses yok. Biz çocuklarımızın tedavi olmasını istiyoruz.

ÇOCUĞUNUN TEDAVİSİ İÇİN DESTEK İSTEYEN MANSUR ÇALIŞ: Buradan tüm yetkililere, gönlü güzel arkadaşlarımıza kampanyalarımıza destek vermelerini istiyoruz. Bu çocuklar ilaç alamazlarsa 4 yaşını göremiyorlar. Herkese seslenmek istiyorum bir baba olarak, benim yerimde kendileri olsa ne yaparlardı, dünyayı yakarlardı. Bu SMA'lı çocuklara herkes versin desteğini. Aslında birikmeyecek para değil sadece kamu spotu oluşması lazım. Benim çocuğum ne sağa dönebiliyor ne sola dönebiliyor ama dünya zekisi bir çocuk, artık her şeyin farkında. 9 aydır yüzde 40'tayız şu anda, kampanyamız devam ediyor, ama artık bittik.