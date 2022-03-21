SMA'lı Abdullah'ın ailesi, gece gündüz canlı yayınla destek istiyor

ADANA'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 15 aylık çocukları Abdullah'ın ücretsiz spinraza tedavisini yaptıran Nedim (27) ve Tuğba (23) Sezer çifti, sonrasında alınması gereken ve 2,1 milyon dolar olan zolgensma tedavisi için sosyal medyada gece gündüz canlı yayın yaparak, valilik onaylı kampanyaya destek istiyor.

Mardin'de yaşayan bakkal Nedim Sezer ve ev kadını Tuğba Sezer çiftinin ilk çocukları 15 aylık Abdullah'a, henüz 1 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Maddi durumu iyi olmayan aile, çocuklarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi ettirebilmek için hayırseverlerin yardımlarıyla Adana'da ev kiralayarak buraya geçici taşındı. Aile, devletin bir süre ücretsiz karşıladığı spinraza tedavisinin devamında, maliyeti yurt dışında 2,1 milyon dolar olan zolgensma tedavisinin başlaması için valilik onayıyla açılan hesap ile yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç duyulan paranın sadece yüzde 1'ini toplayabilen aile, destek sağlamak için sosyal medyada gece gündüz canlı yayın yapmaya başladı.

Baba Nedim Sezer ise oğlu için memleketindeki iş yerini bırakıp, Adana'ya geldiğini belirterek, "Mardin'de köyde yaşıyoruz. Orada çok fazla elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Sesimizi bir türlü duyuramadık. Kampanyamız yeni yüzde 1'e ulaştı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Hastaneye yakın bir evde hayırseverlerin yardımıyla ev kiraladık. Devletin verdiği 5'inci doz spinraza ilacını alacağız. Son dozumuzu aldıktan sonra yeniden Mardin'e döneceğiz" dedi.