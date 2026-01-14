Haberler

SMA'lı Teoman bebeğin kampanyası başarıyla tamamlandı, tedavi için Almanya'ya gidecek

Kuşadası'nda SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi için başlatılan yardım kampanyası, hedeflenen 1 milyon 682 bin 276 Euro maliyete ulaşarak tamamlandı. Teoman'ın ailesi, tedavi için Almanya'ya gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 6 aylık Teoman Çiftçi için Aydın Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. İlerleyen haftalarda tedavi için Almanya'ya gideceklerini belirten anne Yağmur Çiftçi, "Çocuğum sağlığına kavuşacağı için çok mutluyum. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinin ardından SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla, 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 Euro olan tedavi için başlatılan kampanya, dün gece saatlerinde yapılan bağışlarla yüzde 100'e ulaştı. Teoman bebek ilerleyen haftalarda 'zolgensma' tedavisi olmak için ailesiyle birlikte Almanya'ya gidecek.

'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK AMA ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ'

Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdiklerini belirten anne Yağmur Çiftçi, "4 ay gibi kısa bir sürede ciddi bir para toplandı. Tüm Türkiye ve Kuşadası halkı Teoman etrafında kenetlendi. Komşularım bana moral olsun diye sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Çocuklar Teoman'a içerisinde güzel cümleler olan mektuplar yazdı. Teoman'ın kas kaybı yaşamadan ilaca ulaşması çok önemliydi. Şimdi ailece çok mutluyuz. Evrak işleri tamamlandıktan sonra Almanya'ya gideceğiz. Çocuğum sağlığına kavuşacağı için çok mutluyum. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" dedi.

'DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLDU'

Baba Enis Talha Çiftçi ise "Tarif edilemeyecek bir duygunun içerisindeyiz. Evladımızı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak Türkiye'de Teoman gibi binlerce çocuk var. Umarım onların da kampanyaları bir an önce başarıyla tamamlanır. Bu hastalıkla mücadele eden ailelere tavsiyem kampanyalarına dört elle sarılmaları. Çünkü başta aileler sonra da yakın çevreleri kampanya için koşturmadan maalesef sesinizi duyuramıyorsunuz" diye konuştu.

