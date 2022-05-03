SMA hastası Sefa bebeği yaşatmak için, bağışlanan otomobili çekilişe çıkardılar

BURSA'da, İsmail ve Rabia Harput çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası çocukları Sefa'nın (2) sağlığına kavuşması için gen tedavisi bekliyor. Sefa'nın tedavisi için 2 milyon 400 bin dolara ihtiyaçları olduğunu belirten Rabia Harput, "Bir hayırseverimiz Sefa için araba bağışladı. Arabayı miktarına satmaktansa bir çekilişe koymak istedik. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişimizde bir talihli güzel bir araba sahibi olacak. Hem hayrına Sefa'ya yardım etmiş olacaklar, hem de bir araba kazanma şansları olacak" dedi.

İsmail-Rabia Harput çifti, bebekleri Sefa'ya SMA Tip-2 hastalığı tanısı konunca gen tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. ABD'deki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için oğullarını kabul etmediğini belirten Rabia Harput, gerekli 2 milyon 400 bin doların toplanması halinde Sefa'nın tedavisini Dubai'de gerçekleştireceklerini söyledi. Sefa'nın yaşaması için Bursa'da başlatılan kampanyalar kapsamında, kermesler düzenlendi, iftar yemekleri organize edilirken, köy kadınları ise yaptıkları ekmekleri sattı. Sefa bebek için gerekli paranın yüzde 20'si toplandı. Aile, bir hayırseverin bağışladığı otomobili, satışa çıkartılan biletleri alacak şanslı bir talihliye, noter huzurunda verecek.

Sefa'nın tedavi olabilmesi için 13,5 kilonun üzerine çıkmaması gerektiğini belirten Harput, "Kampanya için 6 ay gibi bir hedef koymuştuk ama istediğimiz gibi ilerlemedi. Sefa'nın almaması gereken 1 kilosu kaldı. 13,5 kilodan sonra bebeklerimiz tedaviyi maalesef alamıyor. Bizim de 1 kilomuz kaldı. Bu da bizim için çok büyük bir dezavantaj. Herkesten Sefa'mıza destek bekliyorum. Bebeklerimiz yaşamayı hak ediyor" dedi.