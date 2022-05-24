SMA hastası Kaan Efe için bırakılan yardım kutusunu çaldılar - Haberler

İZMİR'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1 yaşındaki Kaan Efe Şanal'ın sağlığına kavuşabilmesi için çabalar sürerken, iş yerine bırakılan yardım kutusu, doğum günü gecesi çalındı. Baba Barış Şanal, "Oğlum için 1 TL'nin bile büyük önemi bulunurken bu hırsızlık bizi çok üzdü" dedi.

Bergama ilçesinde yaşayan SMA hastası Kaan Efe Şanal için 22 Mayıs'ta evlerinin önünde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kaan Efe, partiye evinin penceresinden katıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşi Yıldız Koştu'nun da geldiği partiye katılanlar, üzerinde Kaan Efe'nin fotoğrafı bulunan 'Birlikte Kazanacağınız. SMA değil Kaan Efe kazanacak' yazılı dövizler açtı.