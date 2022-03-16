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SMA hastası İkra Deniz için kermes düzenlendi

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde 3 yaşındaki SMA hastası İkra Deniz için açılan bağış kampanyasına destek için kermes organize edildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 3 yaşındaki SMA hastası İkra Deniz için açılan bağış kampanyasına destek için kermes organize edildi.

Söke Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Belediye Meydanı'nda düzenlediği kermese vatandaşlar da hazırladıkları giysi, çanta, takı ve el işi ürünleriyle katkı sundu.

İkra Deniz'in babası Mustafa Pamuk, kampanyadan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Söke Belediyesine ve Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.

SMA hastalığıyla savaşmaya devam edeceklerini aktaran Pamuk, "Herkesten desteklerini bekliyoruz. Tünelin sonu gözüktü. Tedavi için gereken bedelin yüzde 91'i toplandı. İnşallah kısa sürede bitirerek yavrumuzu tedavi ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

SMA hastası İkra Deniz için kermes düzenlendi

SMA hastası İkra Deniz için kermes düzenlendi

SMA hastası İkra Deniz için kermes düzenlendi

AA / Musa Ölmez - Güncel

spinal müsküler atrofi, Halk Eğitim Merkezi, Aydın, Güncel, Haberler

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