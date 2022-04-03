SMA HASTASI ESLEM' İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR

Eslem Fatma'nın Dubai'de gen tedavi olabilmesi için valilik izni ile yardım kampanyası başlattıklarını ve 1 milyon 879 bin dolarlık tedavi masrafının yüzde 72'sini topladıklarını belirten Altındağ, "Bununla beraber diğer güzel insanların da yardımına ihtiyacımız var. Halkımızdan, duyarlı insanlardan, merhametli ve vicdanlı insanlardan yardım bekliyoruz. Tedavi için gereken paranın yüzde 72'sini tamamladık. Geriye yüzde 28'lik bir dilim kaldı. Güzel insanlara sesleniyorum. Bir adım attınız, hepinizden Allah razı olsun. Ama ne olur, bir yarım adım daha atın. Eslem'i bir an önce ilacına kavuşturalım. O da sizlerin evladı gibi koşsun, yürüsün. Eve geldiğimde, 'Baba' diye kapıyı açsın. En büyük hayalimiz bu. Eslem Fatma'nın elini bırakmayın, bir umut, bir nefes de siz olun" diye konuştu.