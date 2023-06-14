SMA hastası çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı

Antalya'da, SMA hastası olan ve bir süre önce hayatını kaybeden çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı. SMA'lı M.Y.G'nin tedavisi amacıyla Valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Antalya'da, SMA hastası olan ve bir süre önce hayatını kaybeden çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı.

SMA'lı M.Y.G'nin tedavisi amacıyla Valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 3'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, SMA'lı M.Y.G'nin tedavisi amacıyla Valilik izni olmadan toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bir süre önce gözaltına alınan anne D.A.G. tutuklanmış, cezaevindeki baba G.G. hakkında da yasal işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da 8 şüpheli gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1000 dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve SIM kartlar ele geçirilmişti. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konulmuştu.