SMA hastası çocuk için toplanan yardım paraları amacı dışında kullanıldı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, SMA hastası olan ve bir süre önce hayatını kaybeden çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları öne sürülen, çocuğun annesinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, 'Beyaz Kelebek' adı verilen operasyonda gözaltına alındı.

Antalya'da, SMA hastası olan ve bir süre önce hayatını kaybeden çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları öne sürülen, çocuğun annesinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.Y.G'nin tedavisi amacıyla Valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda hasta çocuğun annesi D.A.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde oldukları belirlenen çocuğun babası G.G. ile bir başka zanlı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.