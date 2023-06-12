SMA hastası çocuğunun yardım paralarını kullanan anne tutuklandı

Antalya'da SMA hastası Mustafa Yağız G.'nin tedavisi için toplanan yardım paralarının yasal olmayan yollardan kullanılmasıyla ilgili anne Didem Ayşe G. tutuklandı. Baba Gökhan G. hakkında da soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı ve 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde 21 Haziran 2022'de hayatını kaybeden SMA Tip-1 hastası Mustafa Yağız G.'nin (4) ölümünden sonra yasal olmayan yollardan toplanan yardım paralarının başka hesaplara aktarılması ve kullanılmasına ilişkin anne Didem Ayşe G. tutuklanırken, cezaevinde başka suçtan tutuklu baba Gökhan G. hakkında da soruşturma başlatıldı. Anne ve babanın yanı sıra haklarında soruşturma başlatılan 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'i de yakalanıp gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bin dolar, çeşitli senetler ile yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.Aksu ilçesinde oturan Didem Ayşe ve Gökhan G. çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa, 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, 5 ay sonra çocuklarının durumunda şüphelenip, hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan tetkikler sonucu 9 aylık Mustafa'ya Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı. Bir süre sonra baba Gökhan G., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. 4 çocuğuyla bir başına kalan anne Didem ise Mustafa için işinden ayrıldı. Ailesi, Mustafa Yağız G.'nin yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı. Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile, yasal izin olmadan bir yardım kampanyası daha başlattı. Yardımseverlerin gönderdiği 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı.

MUSTAFA YAĞIZ HAYATINI KAYBETTİ

Gönüllülerin durumu fark etmesi ile toplanan paranın valilik hesabına aktarılması istendi ve kampanya durduruldu. Bu sırada Almanya'da yaşayan bir iş insanı tedavi için eksik kalan 7 milyon TL'yi vereceğini söyledi. Ancak iş insanı vereceği paranın valilik hesabına aktarılmasını istedi. Para aktarılamayınca iş insanı yardımdan vazgeçti. Mustafa Yağız G. ise 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

ANNE CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

İddialar sonrası savcılıkta ifadesi alınan Didem G., yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangında kül olduğunu ileri sürdü. Daha sonra Didem G., katıldığı bir TV programında savcılara yalan ifade verdiğini, paranın kendisi tarafından çekilip kocasının bir arkadaşına verildiğini, paralarla lüks araçlar alınıp, oto galeri ve oto yıkama iş yerlerinin açıldığını anlattı. Polis, 9 Aralık 2022'de Didem G.'yi canlı yayında gözaltına alıp, sorgulamak üzere Antalya'ya getirdi.

EMNİYET SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

SMA hastası olan ve yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden Mustafa Yağız G.'nin tedavisi amacıyla valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne Didem Ayşe G. tutuklanırken, cezaevinde olan baba Gökhan G. hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca toplanan yardım paralarını kullandığı belirlenen 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'inin yakalanması için 'Beyaz Kelebek' adı verilen operasyonu başlatıldı. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartların yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek Başka suçlardan cezaevinde olan 2 şüpheli hakkında da bu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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