SMA hastası çocuğun yardım standına saldırı

İZMİT'te SMA TİP 1 hastası 4 yaşındaki Sümeyye Kurtalış'ın tedavisi için kurulan yardım standı, saldırıya uğradı. Polis, standı parçalayan kadını bulmak için çalışma başlattı.

İZMİT'te SMA TİP 1 hastası 4 yaşındaki Sümeyye Kurtalış'ın tedavisi için kurulan yardım standı, saldırıya uğradı. Polis, standı parçalayan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolu'nda meydana geldi. Cadde üzerine SMA hastası Sümeyye Kurtalış'ın tedavisi için kurulan izinli yardım standına, bir kadın saldırıda bulundu. Dolandırıcılar diyerek bağırıp hakaretler eden kadın, başında kimsenin durmadığı standı parçalara ayırdı. Çevredekiler tepki gösterince kadın, bölgeden uzaklaştı. Yaşanan olay çevredekilerce cep telefonu ile kayda alındı. Polis kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)