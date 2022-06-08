SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı - Haberler

ÇORUM'da SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Alp Keskin için 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Tedavi için Dubai'ye gidecek minik Alp ve ailesi için mehter takımlı uğurlama yapıldı.

Mustafa ve Sevilay Keskin çiftinin SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden bebekleri Alp için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada 2,5 aylık sürede 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Tedavi için istenen paranın toplanmasının ardından Alp için Kadeş Barış Meydanı'nda uğurlama programı yapıldı. Alp ve ailesi, Çorum Belediyesi'nin nostaljik klasik makam aracı ile meydana geldi. Mehter takımı gösteri sundu, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Müzisyen Oğuzhan Cevizci de konser verdi. Burada konuşan Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Alp yaşasın, diye bütün iyiler el ele verdi ve Rabbim'e şükrediyorum. Nihayetinde Alp'imiz bağış kampanyasını tamamladı. Güle güle git, güle güle gel Alp'imiz" dedi.

Minik Alp, ailesi ile birlikte yine makam aracına bindirilerek alkışlar eşliğinde tedavi için Dubai'ye uğurlandı.