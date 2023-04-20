Slumdog Millionaire filmine uyarlanan 'Q&A' kitabının yazarı Swarup, Rami Kütüphanesi'nde söyleşi yapacak

Tüm dünyada izlenen ve 8 dalda Oscar ödülü kazanan 2008 yapımı "Slumdog Millionaire" (Milyoner) filmine uyarlanan "Q and A" adlı kitabın yazarı Vikas Swarup, Rami Kütüphanesi'nde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.

Tüm dünyada izlenen ve 8 dalda Oscar ödülü kazanan 2008 yapımı "Slumdog Millionaire" (Milyoner) filmine uyarlanan "Q and A" adlı kitabın yazarı Vikas Swarup, Rami Kütüphanesi'nde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Swarup, 26 Nisan'da 14.00'te düzenlenecek "Uzakları Yakın Etmek" başlıklı söyleşide kitapseverlerle buluşacak.

Swarup, etkinliğin sonunda kaleme aldığı kitabını da okurları için imzalayacak.

Söyleşide, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel de Swarup'a eşlik edecek.

Geçmişte Hindistan'ın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve ülkesinin tanınmış yazarları arasında yer alan Swarup'ın iki kitabı daha önce Türkiye'de "Kim Bir Milyar Kazanmak İster" ve "Altı Şüpheli" isimleriyle yayınlandı.