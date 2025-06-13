Slow Wheat Şanlıurfa 2025 Etkinliği Başladı

Slow Wheat Şanlıurfa 2025 Etkinliği Başladı
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Şanlıurfa'da düzenlenen Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği, coğrafyanın tarihsel önemine dikkat çekerek başladı. Etkinlikte, buğdayın kökeni ve tarımın medeniyet üzerindeki etkileri ele alındı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği, "Her adımda bir asır, her asırda bir sır" sloganıyla başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Slow Food Urfa işbirliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde Karaköprü ilçesinin Bölücek Mahallesi'nde bulunan Biyoçeşitlilik Bahçesi ziyaret edildi.

Slow Food Urfa Temsilcisi Muhammed Badıllı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyeleri, buğday ekili alanı gezdi, buğday sergisi ve bulgur yapımını izledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, coğrafyanın tarihsel önemine dikkat çekti.

Yaklaşık 12 bin yıl önce, bugünkü Şanlıurfa topraklarında insanlık tarihini değiştiren bir gelişme yaşandığını vurgulayan Gülpınar, "Göçebe yaşam yerini toprağa, sabra ve sürekliliğe bıraktı. Buğday ilk kez burada ehlileştirildi. O küçük tohum, sadece bir tarım ürünü değil, bir medeniyetin başlangıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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