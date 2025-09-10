Slovenya ve Hırvatistan'dan Polonya'ya Destek

Slovenya ve Hırvatistan, hava sahasını ihlal eden Rus insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıklayan Polonya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Polonya Başbakanı Donald Tusk'a dayanışma mesajı gönderdi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Slovenya, Polonya ile dayanışma içindedir. Müttefikin hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Fajon, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerinde baskı kurmanın "her zamankinden daha önemli" olduğunu belirtti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığının X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda da Polonya'ya dayanışma mesajı verilerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının hepimizin üzerinde etkileri var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.