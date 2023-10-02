Slovenya ve Hırvatistan'dan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya destek mesajları

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya destek mesajı gönderdi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya destek mesajı gönderdi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Fajon, toplantı öncesi medyaya yaptığı açıklamada, " Ukrayna'da kalıcı barış için çaba göstereceğimizi çok net şekilde söyleyebilirim." dedi.

Fajon, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydederek, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda suçlu olan herkesin hesap vermesini sağlayacaklarını" ifade etti.

AB dışişleri bakanlarının, birliğin dışındaki bir ülkede bir araya geldiğine dikkati çeken Fajon, "Bu, Ukrayna'ya verilen çok güçlü bir siyasi mesajdır. Ukrayna halkının cesaretini takdir ediyoruz." diye konuştu.

Fajon, altyapının yok edilmesi, suçsuz insanların öldürülmesi ve çocukların çaresiz bırakılmasının ne anlama geldiğini iyi bildiklerini belirterek, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

AB'nin genişlemesinden yana olduklarını kaydeden Fajon, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın yanı sıra Batı Balkan ülkelerinin de AB üyeliğini desteklediklerini ve bunun, dünyanın barış ve istikrarı için önemli olduğunu dile getirdi.

"Hırvatistan, Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edecek"

Hırvat Bakan Grlic Radman da toplantının Kiev'de yapılıyor olmasından memnun olduğunu dile getirerek, "Bu, Ukrayna'yı desteklemek konusunda ne kadar birlik içinde olduğumuza dair bir mesaj veriyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik güvenlik taahhütlerini ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiklerine işaret eden Grlic Radman, "Hırvatistan tüm bu çabaları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor." şeklinde konuştu.

Grlic Radman???????, ülkesinin 1990'larda içinde bulunduğu savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşananları çok iyi anladıklarını kaydederek, "Hırvatistan, mayınların temizlenmesi ve savaş suçlarının soruşturulması gibi birçok alanda Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edecek." dedi.