Slovenya'nın gözde ziyaretçi rotası: Bled Gölü - Haberler

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Slovenya'nın gözde ziyaretçi rotası: Bled Gölü

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Doğası ve zengin tarihi mirasıyla her mevsim turistlerin ilgisini çeken Orta Avrupa'nın güneyindeki Slovenya, başkent Lübliyana'ya 50 kilometre uzaklıktaki Bled Buzul Gölü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Doğası ve zengin tarihi mirasıyla her mevsim turistlerin ilgisini çeken Orta Avrupa'nın güneyindeki Slovenya, başkent Lübliyana'ya 50 kilometre uzaklıktaki Bled Buzul Gölü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Yerli ve yabancı turistler, bisiklet sürerek, fayton ve elektrikli araçlara binerek göl çevresinde gezebiliyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

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