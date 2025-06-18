Slovenya'nın Devlet Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleşti

Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliğince, ülkenin "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki Resim ve Heykel Müzesi'nde resepsiyon düzenlendi.

Resim ve Heykel Müzesi'ndeki resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Slovenyalı sanatçı Manca Izmajlova, viyolonist Benjamin Izmajlov ve piyanist Gökhan Aybulus resital verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya arasında 1992'de kurulan ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayarak, Slovenya'nın, barışı sürdürme ve bölgesel istikrarı korumada "değerli bir ortak ve dost bir ülke" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Slovenya ile ilişkileri üst seviyeye çıkarma taahhüdünü dile getiren Bozay, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli büyüme potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Bozay, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve ticari işbirliği kapsamında ulaşılan önemli ikili ticaret hacmimiz, işbirliğimizin seviyesinin harika bir örneği." ifadesini kullanarak, Türk firmalarını Slovenya'da yatırım yapmaya teşvik ettiklerine değindi.

Her iki tarafın da ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileriye götürülmesine hevesli olduğunu aktaran Bozay, Türk firmalarının Slovenya'da yürüttüğü altyapı faaliyetlerinin ikili ilişkilerde bağlantıyı güçlendirdiğini dile getirdi.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Rencelj de son yaşanan bölgesel meseleler nedeniyle tehlike altına olan herkese iyi dileklerini sundu.

Türkiye'nin jeopolitik olarak "değişken bir coğrafyada" yer aldığına işaret eden Rencelj, ülkesinin küresel barış ve güvenliğe olan katkılarına değindi.

Rencelj, uluslararası sistemde derin tarihsel değişim dönemine girildiğini sözlerine ekledi.