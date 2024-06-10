Üye Girişi
Haberler

Slovenya Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Slovenya Milli Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj ile davetliler katıldı. Büyükelçi Rencelj, Türkiye ile stratejik ortaklık bağlarının güçlendiğini ve AB-Türkiye ilişkilerine yeniden enerji verilmesini desteklediklerini belirtti.

Slovenya Milli Günü, Ankara'da yapılan resepsiyonla kutlandı.

Başkentteki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen Slovenya Mili Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj ile davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Rencelj, Türkiye'de nezaket ve konukseverlikle karşılandığını belirterek, Slovenya Milli Günü kutlamasına katılan davetlilere teşekkür etti.

Ülkesinin 33 yıl önce bağımsızlığını elde ettiğine işaret eden Rencelj, Slovenya'nın o dönemde uluslararası tanınırlığını kazanmak ve diğer ülkelerle barış içinde yaşamak istediğini kanıtlamak için çabaladığını söyledi.

Rencelj, ülkesinin geçen hafta Filistin devletini tanıdığını anımsatarak, "Filistin'i tanıma kararı, Gazze'deki insanlık trajedisinin kara bulutları altında olgunlaştı." dedi.

Slovenya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki 20'nci yılını kutladığına dikkati çeken Rencelj, kendi geleceğini belirleme hakkı ihlal edilenlerin mücadelesine destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Rencelj, Ukrayna'nın egemenlik haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak, uluslararası barış, güvenlik ve mimarinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Rencelj, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu zorluklarla doğrudan mücadele ettiğinin altını çizdi.

Türkiye-Slovenya ilişkileri

Slovenya'nın Türkiye ile işbirliğine önem verdiğini kaydeden Rencelj, "İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, bağlarımızı güçlendirmek için sağlam temel oluşturdu." diye konuştu.

Rencelj, Türk şirketlerinin, Slovenya'daki kara ve demir yollarını modernleştirmede merkezi rol oynadığını belirterek, hava ve deniz trafiğinde daha yakın işbirliğini arzuladıklarını ifade etti.

Türkiye-Slovenya ilişkilerinin, AB ve Türkiye ilişkilerine katkı sağladığını anlatan Rencelj, dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin AB politikalarına yön vereceğini söyledi.

Rencelj, AB'nin genişleme ve komşuluk politikasını desteklediklerine dikkati çekerek, "Bu bağlamda, AB-Türkiye ilişkilerine yeniden enerji verilmesini destekliyoruz. Bunun iki tarafa da fayda sağlayacağına inanıyoruz ve üstümüze düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Slovenya Türkiye Ankara Diplomasi Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi! Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title