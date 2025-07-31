Slovenya, İsrail Büyükelçisini Gazze'deki İnsani Felakete İlişkin Protesto İçin Bakanlığa Çağırdı

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Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardıma erişimin kısıtlanmasını protesto amaçlı olarak, yeni büyükelçisi Ruth Cohen Dar'ı Bakanlığa çağırdı. Bakanlık, İsrail'e sivillere yönelik saldırılara son vermesi çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Slovenya'ya akredite büyükelçisini Gazze'ye acil insani yardıma erişimin kısıtlanmasından kaynaklanan dayanılmaz insani felaketi protesto etmek amacıyla Bakanlığa çağırdı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın tarihte atanan İsrail'in yeni Lyübliyana Büyükelçisi Ruth Cohen Dar'ı Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Slovenya'ya akredite büyükelçisini Gazze'ye acil insani yardıma erişimin kısıtlanmasından kaynaklanan dayanılmaz insani felaketi protesto etmek üzere diplomatik girişimde bulunarak Bakanlığa çağırdı. Slovenya, İsrail'e sivilleri öldürmeye ve aç bırakılmalarına derhal son vermesi çağrısında bulunuyor."

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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