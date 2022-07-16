Slovenya, Hırvatistan Sınırındaki Dikenli Telleri Kaldırıyor LJUBLJANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Slovenya silahlı kuvvetlerinden askerler, ülkenin Metlika şehri yakınlarında bulunan Hırvatistan sınırı geçişindeki dikenli telleri kaldırmaya başladı, 15 Temmuz 2022. LJUBLJANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Slovenya silahlı kuvvetlerinden askerler, ülkenin Metlika şehri yakınlarında bulunan Hırvatistan sınırı geçişindeki dikenli telleri kaldırmaya başladı, 15 Temmuz 2022. Sloven ordusu Cuma günü, daha önce yasadışı göçmenleri engellemek için Hırvatistan sınırına çektiği 200 kilometrelik dikenli telleri sökmeye başladı. (Fotoğraf: Katja Kodba/STA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Hırvatistan Slovenya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Slovenya, Hırvatistan Sınırındaki Dikenli Telleri Kaldırıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.