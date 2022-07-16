Slovenya, Hırvatistan Sınırındaki Dikenli Telleri Kaldırıyor - Haberler

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Slovenya, Hırvatistan Sınırındaki Dikenli Telleri Kaldırıyor

Xinhua - Güncel
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Slovenya, Hırvatistan Sınırındaki Dikenli Telleri Kaldırıyor

LJUBLJANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Slovenya silahlı kuvvetlerinden askerler, ülkenin Metlika şehri yakınlarında bulunan Hırvatistan sınırı geçişindeki dikenli telleri kaldırmaya başladı, 15 Temmuz 2022.

LJUBLJANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Slovenya silahlı kuvvetlerinden askerler, ülkenin Metlika şehri yakınlarında bulunan Hırvatistan sınırı geçişindeki dikenli telleri kaldırmaya başladı, 15 Temmuz 2022. Sloven ordusu Cuma günü, daha önce yasadışı göçmenleri engellemek için Hırvatistan sınırına çektiği 200 kilometrelik dikenli telleri sökmeye başladı. (Fotoğraf: Katja Kodba/STA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

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