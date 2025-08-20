Slovenya, Gazze İçin İnsani Yardım Gönderdi

Slovenya, İsrail'in ambargosu altındaki Gazze'ye yardım malzemesi ulaştırmak amacıyla Ürdün'e insani yardım gönderdi. Yardımların, Ürdün üzerinden Gazze'ye ulaşması planlanıyor.

Slovenya, İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'ye ulaştırılması amacıyla Ürdün'e insani yardım malzemesi gönderdi.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, askeri nakliye uçağıyla gönderilen insani yardım malzemeleri Ürdün'e ulaştı. Gıda ve battaniyelerden oluşan yardımların Ürdün üzerinden Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic, Gazze'de savaş koşullarında yaşayan insanlara yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sajovic, Slovenya ordusunun imkanlarını kullanarak hazırladıkları yardımların parçalar halinde Ürdün'e taşınacağını ve oradan da Gazze'ye ulaştırılacağını aktardı.

