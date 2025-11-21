Haberler

Slovenya, Filistin Yönetimine 1,2 Milyon Euro Yardımda Bulunacak

Güncelleme:
Slovenya, Filistin yönetimine 1,2 milyon euro mali yardım sağlayarak, Gazze ve Batı Şeria'daki gerginliklerle mücadele etmeyi ve Filistin'in mali istikrarını desteklemeyi amaçlıyor. Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, iki devletli çözümün önemine de vurgu yaptı.

LJUBLJANA, 21 Kasım (Xinhua) -- Slovenya, Filistin yönetimine 1,2 milyon euro (1,3 milyon ABD doları) tutarında mali yardım sağlayacağını açıkladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada yardımın Gazze'deki çatışma, Batı Şeria'da artan gerginlikler ve İsrail'in aldığı önlemler nedeniyle "mali ve kurumsal çöküş" riskiyle karşı karşıya olan Filistin yönetiminin mali istikrarını desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, "Filistin yönetiminin etkin şekilde işleyişi, Filistin'in özerkliğini sağlamak adına çok önemlidir ve iki devletli çözüm yoluyla sorunun barışçıl şekilde çözülmesi için temel bir koşuldur" dedi. Fajon, yardım anlaşmasını Brüksel'de düzenlenen Bağışçılar Grubu Toplantısı çerçevesinde imzaladı.

Fajon sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'deki vahim insani duruma vurgu yaparak, insani yardım ve Filistin makamlarına sürekli destek sağlanmasının acil ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Fajon, "Slovenya, iki devletli çözümü kararlılıkla desteklemektedir. Her ulusun kendi kaderini tayin hakkı vardır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olan Slovenya, Haziran 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
