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Slovenya Filistin'i resmen tanıdı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Filistin devletini resmen tanıdığını belirterek, bu kararın adil ve kalıcı çözüme destek olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, Türkiye ve Slovenya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini ve ulaşım alanında iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın 4 Haziran'da Ulusal Meclisi'nde alınan kararla Filistin devletini resmen tanıdığını hatırlatarak, " Slovenya'nın alınan kararla Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin adil ve kalıcı çözümüne destek vermesi takdire şayandır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen, Slovenya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan programa Slovanya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı. Bakan Uraloğlu, resepsiyon da yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin zengin bir çeşitlilik içerisinde sürdüğünü belirterek, Slovenya'nın bölgesinde ve küresel siyasette ağırlığı olan ve benzer ideallere sahip komşularını destekleyen, ilkeli dış politika anlayışıyla öne çıkan bir ülke konumuna gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Uraloğlu, 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğini üstlenmesi sebebiyle Slovenya'yı tebrik ederek, "Slovenya'nın 4 Haziran'da Ulusal Meclisi'nde alınan kararla Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin adil ve kalıcı çözümüne destek vermesi takdire şayandır. Bu vesile ile Slovenya hükümetine Slovenya halkının iradesinin tecellisi olan ulusal meclisinin kıymetli üyelerine hakkaniyetli karar için tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu kararın barış yolunda ortak çabalarımıza katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 2023 İTİBARIYLA 2,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son yıllarda artan ivme ile gelişmektedir. İkili ticaret hacmimiz 2023 itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı her geçen yıl daha da artıracağız. Slovenya'daki Türk yatırımları mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin en somut göstergeleridir. Bölgemiz için ulaşım alanında güçlü bağlantılara sahip olmak giderek daha kritik bir konu haline gelmiştir. Stratejik konumları doğrultusunda Türkiye ve Slovenya'nın alandaki iş birliği özel önem taşımaktadır. Türk müteahhitlik firmaları Slovenya'da Karavanke Tüneli ve Koper-Divaca Demir Yolu gibi altyapı ve ulaştırma alanında stratejik öneme sahip projeleri hayata geçirmiştir. Özellikle firmalarımızın üstlendiği kara yolu, demir yolu, tünel ve liman projeleri Slovenya'nın ulaşım ağının gelişmesine önemli katkıda bulunuyor. Bu alanda şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını artırmasını teşvik ederek birlikte yeni açılım ve projeler yapabiliriz. Verimli işbirliğimizi taşımacılık alanında da daha ileriye götürebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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