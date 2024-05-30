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Slovenya Filistin Devletini Tanıma Kararı Aldı

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Slovenya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararı alarak parlamentoya sundu. Kararın onaylanması halinde Slovenya, Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmi olarak tanıyan 10. üyesi olacak.

(ANKARA) - Slovenya hükümeti Filistin devletini tanıma kararı alarak, kararı onay için parlamentoya sundu.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, hükümetin tanıma teklifini parlamentoya gönderdiğini ve parlamentonun erken bir tarihte toplanıp karar verebileceğini ifade etti.

Tanıma kararının yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. İktidar koalisyonu 90 üyeli Meclis'te çoğunluğa sahip ve oylamanın olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Slovenya hükümetinin kararı, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini BMGK kararlarına uygun bir şekilde tanımasından sadece iki gün sonra geldi. Slovenya Başbakanı Golob, bu hafta İsrail'in Refah'a yönelik son saldırılarına tepki olarak süreci hızlandırdıklarını söyledi.

Kararın parlamentoda onaylanması halinde Slovenya, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmi olarak tanıyan 10. üyesi olacak. Norveç AB üyesi değil, ancak dış politikası genellikle AB ile uyumlu yürüyor.

İsveç, 2014'te Filistin'i tanıyan ilk AB ülkesi olmuştu. İspanya, İrlanda, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Romanya da Filistin'i resmen tanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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