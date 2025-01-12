Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon Türkiye'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon'un 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Açıklamada, Fajon'un Dışileri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği ve eş başkanlığını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yürüttüğü Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantısı'na katılacağı belirtildi.